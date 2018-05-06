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«Миролюбивая» Северная Корея напомнила о себе США
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«Миролюбивая» Северная Корея напомнила о себе США 

RT на русском 1 час назад
В Северной Корее заявили, что давление, оказываемое на страну Соединёнными Штатами, не поспособствует урегулированию ядерной проблемы на Корейском полуострове. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на ЦТАК.
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«Если США будут расценивать миролюбивые намерения КНДР как признак «слабости» и продолжать оказывать давление на страну… это не поспособствует разрешению ядерной проблемы», — заявил представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи.
При этом он также подчеркнул, что представители американской стороны вводят в заблуждение представителей общественности, заявляя, что решение о денуклеаризации Корейского полуострова якобы было принято вследствие введённых против КНДР санкций и давления, оказываемого США.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что «кампания максимального давления» на КНДР будет продолжаться.
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