«Миролюбивая» Северная Корея напомнила о себе США

Северной Корее заявили, что давление, оказываемое на страну Соединёнными Штатами , не поспособствует урегулированию ядерной проблемы на Корейском полуострове. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на ЦТАК.

«Если США будут расценивать миролюбивые намерения КНДР как признак «слабости» и продолжать оказывать давление на страну… это не поспособствует разрешению ядерной проблемы», — заявил представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи.

При этом он также подчеркнул, что представители американской стороны вводят в заблуждение представителей общественности, заявляя, что решение о денуклеаризации Корейского полуострова якобы было принято вследствие введённых против КНДР санкций и давления, оказываемого США.