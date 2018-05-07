Трамп объявит о судьбе иранского ядерного соглашения

Президент США Дональд Трамп во вторник объявит, будет ли выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий ("ядерного соглашения"), которое было заключено международным сообществом с Ираном в 2015 году.

"Я объявлю мое решение по сделке с Ираном завтра в Белом доме в 2 часа дня (21.00 мск)", — написал Трамп в Twitter.

Франция, Иран и "шестерка" международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН , США и Евросоюза

Альтернатива Франции

Трамп еще до избрания президентом жестко критиковал соглашение, называя его "худшей сделкой", и не исключал, что выйдет из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствиями с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Ирана. Речь идет лишь о части санкций, которые были увязаны с СВПД, в то время как в США приняты и могут быть приняты целый ряд других ограничений в связи с "ракетной программой" Ирана и "поддержкой терроризма".

По данным ряда американских СМИ, Трамп уже принял решение о выходе из договоренностей, но как именно, в какой степени и на каких условиях это будет сделано пока неизвестно.

В январе США и "европейская тройка" ( Великобритания , Франция, Германия) создали группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. При этом к переговорам не пригласили Россию и Китай, которые были участниками прошлых договоренностей, ни Иран, в отношении которого администрация Трампа проводит более жесткий курс, чем администрация Барака Обамы

За прошедшие месяцы Вашингтону не удалось убедить союзников в том, что СВПД настолько "ужасен", что из него надо немедленно выходить.

Так, в апреле президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон представил свой план по заключению нового соглашения с Ираном, которое должно стать альтернативой действующему. По его словам, оно будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе. Исходя из этого новый документ, по словам президента, должен стать "полным и всеобъемлющим". При этом Макрон подчеркнул, что нельзя допустить выхода из старого соглашения при отсутствии нового.

Надежды Европы

В свою очередь Германия и Великобритания, а также ЕС выступили против резких шагов в области договоренностей о ядерной программе Ираном, полагают, что отказ от СВПД станет ошибкой, которая откроет Ирану путь к обладанию ядерным оружием. Последнюю попытку убедить администрацию США в этом предпринимает в эти дни британский министр иностранных дел Борис Джонсон , который находится с визитом в Вашингтоне.

Дипломатический источник в Брюсселе накануне сообщил РИА Новости , что в Евросоюзе рассчитывают, что в случае денонсации соглашения по иранскому атому США выберут вариант "мягкого выхода" (soft exit) из сделки.

"В случае soft exit речь идет о ситуации, когда США выходят из соглашения без применения так называемых экстерриториальных санкций, что позволит европейцам соблюдать соглашение. В случае hard exit (жесткий выход — ред.) США вводятся эти самые экстерриториальные санкции, когда европейским компаниям придется делать выбор между экспортом в Иран или США, а самому Евросоюзу решать, прибегать или нет к ответным мерам в отношении американских компаний, ориентированных на европейский рынок, если Вашингтон проведет "красную линию" для европейского бизнеса. А "битва санкций" уже чревата торговой войной", — сказал собеседник агентства.

Готовность России

В свою очередь в России также пока выражают надежду на сохранение иранского ядерного соглашения в нынешнем виде.

Сергей Рябков. "Пока объявления, которых все ждут, не сделаны в Вашингтоне, шансы (сохранить сделку) есть. Важно, что остальные участники "шестерки" действуют сейчас синхронно, в унисон. Думаю, что в конечном итоге этот сигнал, я надеюсь, будет воспринят в Вашингтоне", — заявил РИА Новости замглавы МИД РФ

В пятницу директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил журналистам, что Россия готова к диалогу со всеми участниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе по поводу его выполнения, но особых иллюзий не испытывает.

"Особых иллюзий мы не испытываем. Придется очень плотно поработать со всеми участниками. Мы к этому диалогу готовы. И США знают, что мы к этому готовы. Мы ожидаем, что с их стороны все же будут приниматься мудрые решения, которые будут устраивать Вашингтон и не подрывать международную безопасность", — сказал он.

Ермаков подчеркнул, что "никому не выгодно, чтобы Иран каким-то образом вернулся к такому развитию своей ядерной программы, которая беспокоила бы все государства".

Предупреждение Ирана

Со своей стороны в Иране вновь предупредили о пагубности разрыва договоренностей. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти страны готовы к любому решению американского лидера Дональда Трампа по соглашению об иранской ядерной программе.

"Следующая неделя не принесет никаких изменений в нашу жизнь. Какое бы решение ни принял Трамп, у нас есть планы, мы будем оказывать сопротивление", — заявил Роухани, выступая перед жителями страны в городе Себзевар. Трансляцию вел телеканал Press TV.

Президент Ирана подчеркнул, что "если США выйдут из СВПД, они вскоре будут сожалеть об этом".