Конгресс США не сможет помешать Трампу выйти из СВПД, заявил сенатор

"Конгресс может сделать очень немногое — это соглашение на уровне исполнительной власти… Конгресс не играет роли в решении президента относительно выхода из этого соглашения", — сказал Кардин, выступая в Вашингтоне.

"Я думаю, что в интересах международного сообщества сохранить СВПД, коль скоро Иран его соблюдает — а он его соблюдает… Не в наших национальных интересах, чтобы президент дал возможность санкциям вновь вступить в силу", — сказал Кардин.

"Теперь Иран использует механизмы в СВПД, чтобы привлечь Америку к ответственности за ее собственные нарушения СВПД. Это печально, поскольку плохие парни — это Иран, а не США", — добавил сенатор.

Франция, Иран и "шестерка" международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН , США и Евросоюза

Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствиями с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.