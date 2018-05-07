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Конгресс США не сможет помешать Трампу выйти из СВПД
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Конгресс США не сможет помешать Трампу выйти из СВПД, заявил сенатор 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: EPA
Конгресс США не сможет помешать президенту Дональду Трампу выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном, заявил сенатор-демократ от Мэриленда.
"Конгресс может сделать очень немногое — это соглашение на уровне исполнительной власти… Конгресс не играет роли в решении президента относительно выхода из этого соглашения", — сказал Кардин, выступая в Вашингтоне.
"Я думаю, что в интересах международного сообщества сохранить СВПД, коль скоро Иран его соблюдает — а он его соблюдает… Не в наших национальных интересах, чтобы президент дал возможность санкциям вновь вступить в силу", — сказал Кардин.
"Теперь Иран использует механизмы в СВПД, чтобы привлечь Америку к ответственности за ее собственные нарушения СВПД. Это печально, поскольку плохие парни — это Иран, а не США", — добавил сенатор.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствиями с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.
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