Трамп хочет сменить власть в Иране

"Трамп настолько же заинтересован в смене режима в Иране, как и все собравшиеся на съезде", — сказал Джулиани.

По мнению экс-мэра Нью-Йорка, смена власти в Исламской республике является "единственным путем к миру на Ближнем Востоке".

"Это важнее, чем разрешение палестино-израильского конфликта", — добавил он.

В январе Трамп, комментируя массовые протесты в крупных городах Ирана, заявил, что США окажут поддержку народу исламской республики, "когда придет время".