Макфол рассказал об отношениях между Россией и США

России Экс-посол США Майкл Макфол заявил, что отношения между двумя странами похожи на "жаркий мир". Об этом сообщает The Globe And Mail.

По его словам, отношения России и США в настоящее время отличаются от "холодной войны" перераспределением сил и непопулярностью "американской модели".

"Аналогия с холодной войной не совсем точна. Хотя новая конфронтация между Россией и Западом напоминает некоторые черты холодной войны, в ней присутствует новая динамика, может даже более опасная. Я предпочел бы термин жаркий мир", — сказал Макфол.

Он также добавил, что "жаркий мир проявляется в главном вреде для США — сближении России и Китая ".

По мнению Макфола, США и Россия по-прежнему "могут подорвать всю планету".