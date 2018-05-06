Ещё
Макфол рассказал об отношениях между Россией и США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макфол рассказал об отношениях между Россией и США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что отношения между двумя странами похожи на "жаркий мир". Об этом сообщает The Globe And Mail.
По его словам, отношения России и США в настоящее время отличаются от "холодной войны" перераспределением сил и непопулярностью "американской модели".
"Аналогия с холодной войной не совсем точна. Хотя новая конфронтация между Россией и Западом напоминает некоторые черты холодной войны, в ней присутствует новая динамика, может даже более опасная. Я предпочел бы термин жаркий мир", — сказал Макфол.
Он также добавил, что "жаркий мир проявляется в главном вреде для США — сближении России и Китая".
По мнению Макфола, США и Россия по-прежнему "могут подорвать всю планету".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возврате "холодной войны".
Газета.Ru: последние новости
Юнкер раскритиковал последователей Карла Маркса за "зверства" Песков не согласен с утверждением, что компании пользуются ситуацией с санкциями Представители КПРФ возложили цветы к памятнику Маркса в честь его 200-летия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трампа не позовут на похороны Маккейна168
«Украина сдала своих рыбаков, как стеклотару»47
ЕС отреагировал на задержания на акциях в РФ770
«Оружие Путина» готово к применению475
«Бесогон» не повторится: скандал вокруг Михалкова139
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение