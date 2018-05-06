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Джонсон назвал главные темы визита в США
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Джонсон назвал главные темы визита в США 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что в ходе предстоящего визита в Вашингтон намерен обсудить вопросы, касающиеся Ирана, Северной Кореи и Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу британского МИД.
Он также добавил, что Великобритания и США плечом к плечу противостоят международным внешнеполитическим вызовам.
Как отмечается, Джонсон встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом и другими представителями американской администрации, в частности, с советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Ранее Джонсон подчеркнул важность сохранения ядерной сделки с Ираном.
По его словам, сделка основана на необходимости обеспечения «беспрецедентного доступа к иранской ядерной программе» для специалистов МАГАТЭ.
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