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Судан отозвал посла в ЦАР из-за нападения
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Судан отозвал посла в ЦАР из-за нападения на резиденцию посла 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
Судан отозвал посла в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в связи с нападением на его резиденцию в столице республики, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства иностранных дел Судана.
Как сообщается в документе, 4 мая было совершено нападение на резиденцию посла Судана в Банги, в результате чего охранник посольства скончался от пулевых ранений. Президент ЦАР и министр внутренних дел нанесли визит послу Судана, принесли свои соболезнования от имени правительства в связи с кончиной сотрудника посольства и пообещали принять меры для розыска преступников и привлечения их к ответственности. По данным информационного портала Sudan Tribune, охранник посольства был убит полицейскими по ошибке: они пытались предотвратить кражу.
"Вечером в субботу министерство иностранных дел отозвало посла ЦАР в Хартуме Абульрахима Абуллаха в связи с жестоким нападением, которому подверглась резиденция посла Судана в Банги со стороны некоторых сотрудников полиции ЦАР вечером в пятницу 4 мая текущего года, в результате чего погиб один из охранников посольства", — говорится в заявлении ведомства.
Согласно документу, правительство Судана передало послу официальную ноту протеста для дальнейшей передачи ее правительству ЦАР с требованием привлечь к ответственности преступников и обеспечить защиту посольству и его сотрудникам.
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