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Трамп оценил прогресс в работе, направленной на разрешение ситуации вокруг КНДР
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Трамп оценил прогресс в работе, направленной на разрешение ситуации вокруг КНДР 

ТАСС 38 минут назад
ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что в работе, направленной на урегулирование ситуации вокруг КНДР, достигнут прогресс, а его встреча с лидером страны Ким Чен Ыном станет «чем-то особенным».
"У нас все очень хорошо получается насчет того, что касается Северной Кореи. Посмотрим, что будет дальше", — сказал он в субботу, выступая на круглом столе, посвященном сокращению налогов, в городе Кливленд (штат Огайо).
"У нас запланирована встреча [с Ким Чен Ыном], мы договорились о локации, времени и месте. У нас все теперь согласовано, есть дата. Это будет что-то особенное", — заверил Трамп.
В целом, продолжил американский лидер, США будут «умнее подходить к отношениям с другими странами». «Вы увидите большой прогресс в течение следующих, надеюсь, семи лет. Но и семь лет не потребуются, все случится очень быстро», — пообещал он.
В настоящий момент США и КНДР продолжают обсуждать детали встречи между лидерами двух стран. Ранее хозяин Белого дома сообщил, что саммит может произойти в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея через три или четыре недели. В Пханмунджоме 27 апреля состоялась встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
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