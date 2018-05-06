Трамп оценил прогресс в работе, направленной на разрешение ситуации вокруг КНДР

"У нас все очень хорошо получается насчет того, что касается Северной Кореи. Посмотрим, что будет дальше", — сказал он в субботу, выступая на круглом столе, посвященном сокращению налогов, в городе Кливленд (штат Огайо).

"У нас запланирована встреча [с Ким Чен Ыном], мы договорились о локации, времени и месте. У нас все теперь согласовано, есть дата. Это будет что-то особенное", — заверил Трамп.

В целом, продолжил американский лидер, США будут «умнее подходить к отношениям с другими странами». «Вы увидите большой прогресс в течение следующих, надеюсь, семи лет. Но и семь лет не потребуются, все случится очень быстро», — пообещал он.

В настоящий момент США и КНДР продолжают обсуждать детали встречи между лидерами двух стран. Ранее хозяин Белого дома сообщил, что саммит может произойти в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея через три или четыре недели. В Пханмунджоме 27 апреля состоялась встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.