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Франция осудила слова Трампа о терактах в Париже
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Слова Трампа об оружии и терактах в Париже не понравились Франции 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о терактах в Париже, произошедших в ноябре 2015 года.
Французское ведомство выразило «твердое осуждение» в связи со словами Трампа, потребовав от американского лидера уважать память жертв, передает РИА «Новости».
В январе, комментируя теракты в Париже, совершенные 13 ноября 2015 года, Трамп заявил, что жертв было бы меньше, если бы французы имели право носить оружие.
По мнению французской стороны, свободный оборот оружия не защищает от терактов, «а, наоборот, может способствовать» их планированию. Как заявила фон дер Мюль, Франция «гордится тем, что является безопасной страной», строго следящей за оборотом оружия, передает ТАСС.
Накануне Трамп заявил, что именно запрет на оружие в школах делает их привлекательными целями для нападений.
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