Провинцию Хомс полностью освободили от террористов

В Сирии рассказали о полном освобождении провинции Хомс от террористов

Силы полиции и армии САР вошли в освобожденные города Тальбиси и Растан на севере провинции Хомс после вывода оттуда последней колонны боевиков и членов их семей, сообщил РИА Новости участник переговоров — сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.

"С последней колонной во вторник вышло 120 автобусов и машин. Сегодня уехала еще одна небольшая группа. В направлении Севера выведено 2580 боевиков и членов их семей за сутки. После того, как они покинули районы Растан и Тальбиси, жители встретили полицию и армию", — рассказал Джамаль.

По словам правозащитника, переговоры и процесс вывода боевиков стали возможны и прошли успешно, благодаря непосредственному участию и гарантиям российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии

"Российские офицеры смогли убедить главарей бандформирований пойти на сделку с сирийским правительством, благодаря чему не пролилось больше крови. Люди в районах Растан и Тальбиси могут вернуться к мирной жизни", — добавил Джамаль.

Сирийскому правительству при содействии ЦПВС удалось достигнуть соглашения с главарями радикальных бандформирований о передаче под контроль правительственных сил поселений Растан и Тальбиси, а также окрестных деревень, которые являлись последним оплотом террористов на севере Хомса и юге Хамы. Сирийская армия в рамках соглашения ранее взяла под контроль стратегически важную государственную трассу Хама-Хомс и приступила к расчистке заградительных сооружений и проверке трассы на предмет минирования и взрывных устройств. После завершения работы инженерных войск, трасса, закрытая более шести лет назад, будет открыта для гражданского транспорта.

Так же в рамках договоренностей боевики передали армии все тяжелое и среднее вооружение, включая танки, бронемашины, минометы и артиллерийские установки.