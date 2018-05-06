В Новой Зеландии образовался гигантский разлом

This Massive Sinkhole That Has Just Opened Up In New Zealand Under A Local Farm is Six Stories Deep and Two Football Fields Long.

Volcanologists Say It May Have Been Growing Underground For Up To 100 Years. #SaturdayMorningpic.twitter.com/4Zy6B5huas— ~Marietta️ (@MDavisbot) 5 мая 2018 г. Гигантский провал глубиной с шестиэтажной здание и длиной в два футбольных поля образовался на ферме в Новой Зеландии , сообщает RT.

Разлом появился возле Роторуа после шедших несколько дней ливней. По словам управляющего фермой Колина Тремейна, провал, получивший прозвище "Томо", мог образоваться 30 апреля. Его длина оценивается в 180 метров, ширина и глубина — в 20 метров.

Это девятый провал, который сформировался на ферме в последние годы, однако новозеландский вулканолог GNS Science Брэд Скотт отметил в интервью каналу Newshub, что этот разлом втрое больше, чем любой другой, виденный им раньше.

"Томо" вызвал определенный интерес у ученых, поскольку стало ясно, что он сформировался над кратером древнего вулкана, который в последний раз извергался 60 тысяч лет назад.