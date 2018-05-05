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Франция осудила заявление Трампа о терактах 2015 года в Париже
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Франция осудила заявление Трампа о терактах 2015 года в Париже 

РИА Новости 19 минут назад
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Франция осудила заявление президента США Дональда Трампа о терактах в Париже в ноябре 2015 года, сообщается в заявлении министерства иностранных дел Франции.
Ранее Трамп заявил, что жертв терактов в ноябре 2015 года в Париже было бы меньше, если бы во Франции действовал закон о ношении оружия и сотрудники ресторана в Париже имели бы возможность нейтрализовать террористов.
"Франция выражает свое твердое осуждение заявлению президента Трампа относительно терактов 13 ноября 2015 года в Париже и требует относиться с уважением к памяти погибших", — говорится в заявлении.
Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали «пояса смертников» у стадиона «Стад де Франс», где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале «Батаклан». В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.
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