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ЕС отреагировал на задержания на акциях в РФ
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ЕС отреагировал на задержания на акциях в РФ 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: AP Photo
ЕС ожидает от российских властей выполнения международных обязательств в связи с задержанием участников протестных акции, заявили в субботу в европейской внешнеполитической службе.
Протестные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли в субботу в крупных городах России, некоторые из них были согласованы с местными властями, многие прошли несанкционированно. В большинстве случаев организаторы несанкционированных акций отказывались идти на компромисс с местными властями, предлагавшими альтернативные площадки для согласованных митингов и шествий, если они были заняты под другие мероприятия.
>> МВД выступило с заявлением по акциям в субботу
Несогласованная акция с участием порядка 1,5 тысячи человек прошла в центре Москвы в субботу, около 300 нарушителей, включая самого Навального, задержаны, решается вопрос о привлечении их к ответственности, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве. В Петербурге, по данным местного ГУМВД, из двух тысяч участников несанкционированной акции задержано 200 нарушителей.
В большинстве городов акции прошли, по данным МВД, с небольшим числом участников, при этом удалось не допустить существенных правонарушений.
"Европейский союз ожидает, что российские власти полностью выполнят международные обязательства, взятые Россией, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, по защите прав и безотлагательному освобождению мирных демонстрантов и журналистов", — говорится в заявлении.
Ранее "Эхо Москвы" сообщило о задержании корреспондентов четырех российских СМИ на несанкционированной акции в Петербурге. Подтверждения этой информации от правоохранителей не поступало.
По мнению представителей ЕС, "даже если некоторые из демонстраций не были санкционированы в месте их проведения", это не может служить оправданием "массовых задержаний".
>> Названа причина задержания Навального
Ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Яна Лантратова ранее рассказала РИА Новости, что действия правоохранителей во время несогласованной протестной акции, прошедшей в Москве в субботу, несмотря на провокации, были корректны, однако сотрудникам правопорядка приходилось и разнимать дерущихся участников разных мероприятий в центре столицы.
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что обобщающей информации о проходящих в субботу в разных городах страны протестных акциях у СПЧ пока нет, но отметил, что согласованные мероприятия проходили практически без нарушений.
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