ЕС отреагировал на задержания на акциях в РФ 

ЕС ожидает от российских властей выполнения международных обязательств в связи с задержанием участников протестных акции, заявили в субботу в европейской внешнеполитической службе.
Протестные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли в субботу в крупных городах России, некоторые из них были согласованы с местными властями, многие прошли несанкционированно. В большинстве случаев организаторы несанкционированных акций отказывались идти на компромисс с местными властями, предлагавшими альтернативные площадки для согласованных митингов и шествий, если они были заняты под другие мероприятия.
Несогласованная акция с участием порядка 1,5 тысячи человек прошла в центре Москвы в субботу, около 300 нарушителей, включая самого Навального, задержаны, решается вопрос о привлечении их к ответственности, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве. В Петербурге, по данным местного ГУМВД, из двух тысяч участников несанкционированной акции задержано 200 нарушителей.
В большинстве городов акции прошли, по данным МВД, с небольшим числом участников, при этом удалось не допустить существенных правонарушений.
"Европейский союз ожидает, что российские власти полностью выполнят международные обязательства, взятые Россией, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, по защите прав и безотлагательному освобождению мирных демонстрантов и журналистов", — говорится в заявлении.
Ранее "Эхо Москвы" сообщило о задержании корреспондентов четырех российских СМИ на несанкционированной акции в Петербурге. Подтверждения этой информации от правоохранителей не поступало.
По мнению представителей ЕС, "даже если некоторые из демонстраций не были санкционированы в месте их проведения", это не может служить оправданием "массовых задержаний".
Ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Яна Лантратова ранее рассказала РИА Новости, что действия правоохранителей во время несогласованной протестной акции, прошедшей в Москве в субботу, несмотря на провокации, были корректны, однако сотрудникам правопорядка приходилось и разнимать дерущихся участников разных мероприятий в центре столицы.
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что обобщающей информации о проходящих в субботу в разных городах страны протестных акциях у СПЧ пока нет, но отметил, что согласованные мероприятия проходили практически без нарушений.