ЕС отреагировал на задержания на акциях в РФ

ЕС ожидает от российских властей выполнения международных обязательств в связи с задержанием участников протестных акции, заявили в субботу в европейской внешнеполитической службе.

Протестные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального , прошли в субботу в крупных городах России , некоторые из них были согласованы с местными властями, многие прошли несанкционированно. В большинстве случаев организаторы несанкционированных акций отказывались идти на компромисс с местными властями, предлагавшими альтернативные площадки для согласованных митингов и шествий, если они были заняты под другие мероприятия.

Несогласованная акция с участием порядка 1,5 тысячи человек прошла в центре Москвы в субботу, около 300 нарушителей, включая самого Навального, задержаны, решается вопрос о привлечении их к ответственности, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве. В Петербурге , по данным местного ГУМВД, из двух тысяч участников несанкционированной акции задержано 200 нарушителей.

В большинстве городов акции прошли, по данным МВД, с небольшим числом участников, при этом удалось не допустить существенных правонарушений.

"Европейский союз ожидает, что российские власти полностью выполнят международные обязательства, взятые Россией, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, по защите прав и безотлагательному освобождению мирных демонстрантов и журналистов", — говорится в заявлении.

Ранее "Эхо Москвы" сообщило о задержании корреспондентов четырех российских СМИ на несанкционированной акции в Петербурге. Подтверждения этой информации от правоохранителей не поступало.

По мнению представителей ЕС, "даже если некоторые из демонстраций не были санкционированы в месте их проведения", это не может служить оправданием "массовых задержаний".