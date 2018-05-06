Ещё
«Украина сдала своих рыбаков, как стеклотару»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поклонская: МИД Украины сдал своих рыбаков, как стеклотару 

Вести.Ru 20 минут назад
Фото: ТАСС
Задержанным в Крыму пятерым украинским рыбакам, которых подозревают в браконьерстве, не стоит рассчитывать на защиту со стороны Украины, считает депутат Госдумы РФ, бывший прокурор региона Наталья Поклонская.
"В своих комментариях украинский МИД сразу же, как стеклотару, сдал своих же граждан — рыбаков", — приводит ее слова ТАСС.
По словам Поклонской, из комментариев украинского МИД следует, что рыбаки разрешения на вылов рыбы у российского берега не имели, значит, сами виноваты. В этой связи депутат предложила украинским рыбакам задуматься: есть ли смысл возвращаться и рассчитывать на защиту со стороны такого государства?
Парламентарий также прокомментировала обвинения МИД Украины в адрес России в нарушении Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права.
"Пусть эти господа расскажут о конвенциях и декларациях своим же гражданам — жителям Донецка, Луганска и Одессы, которых они методически уничтожают сегодня огнем, снарядами, пулями и минами", — подчеркнула Поклонская.
Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" с пятью членами экипажа на борту было задержано в Черном море у побережья Крыма в пятницу, 4 мая. Рыбаков подозревают в незаконном рыбном промысле. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что у судна не было разрешения находиться вблизи Крыма.
Вести.Ru: последние новости
По Амстердаму, Генуе, Женеве и Мельбурну впервые прошел "Бессмертный полк" Пашинян еще не стал премьером, но уже назвал условие своей отставки Крымское погрануправление ФСБ ответило на жалобы Киева о досмотре судов в Азовском море
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Оружие Путина» готово к применению375
ЕС отреагировал на задержания на акциях в РФ702
Порошенко сообщил о «дерзких действиях» военных100
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь74
«Бесогон» не повторится: скандал вокруг Михалкова128
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение