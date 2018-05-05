Пропавшего в США Ярошенко нашли

Адвокат Алексей Тарасов ранее сообщил РИА Новости, что Ярошенко переведен из своей камеры и его местонахождение неизвестно уже пятый день.

"В пятницу сотрудники генконсульства встретились с Ярошенко. Он чувствует себя нормально и о каких-либо жалобах или просьбах нашим консульским работникам не говорил", — сказал Топольский.

По его словам, во время посещения тюрьмы сотрудники генконсульства выяснили, что несколько дней назад у Ярошенко произошёл конфликт в камере.

"Его ударили, и администрация тюрьмы перевела Ярошенко в изолятор в целях его же безопасности", — сообщил Топольский.

Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии , где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.