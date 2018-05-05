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Пропавшего в США Ярошенко нашли
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Пропавшего в США Ярошенко нашли 

РИА Новости 1 час назад
Фото: предоставлено адвокатом Константина Ярошенко
Сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке посетили россиянина Константина Ярошенко, который отбывает 20-летний срок в тюрьме в США, сообщил в субботу РИА Новости пресс-секретарь генконсульства Алексей Топольский.
Адвокат Алексей Тарасов ранее сообщил РИА Новости, что Ярошенко переведен из своей камеры и его местонахождение неизвестно уже пятый день.
"В пятницу сотрудники генконсульства встретились с Ярошенко. Он чувствует себя нормально и о каких-либо жалобах или просьбах нашим консульским работникам не говорил", — сказал Топольский.
По его словам, во время посещения тюрьмы сотрудники генконсульства выяснили, что несколько дней назад у Ярошенко произошёл конфликт в камере.
"Его ударили, и администрация тюрьмы перевела Ярошенко в изолятор в целях его же безопасности", — сообщил Топольский.
Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.
>> Ярошенко исчез из американской тюрьмы
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в апреле направила повторные обращения к главе пенитенциарной системы США — с просьбой разъяснить ужесточение условий содержания под арестом российского летчика Константина Ярошенко — и в Генпрокуратуру страны — с просьбой о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в Россию.
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