Париж поселит беженцев поближе к богачам

Парижский совет одобрил размещение лагеря для беженцев в парке Булонский лес в самом престижном округе Парижа, сообщает The Times . Как отмечает издание, для реализации проекта необходимо разрешение правительства, однако местные жители полны решимости не допустить его получения.

Мигранты вскоре могут стать соседями жителей одного из самых престижных округов Парижа, сообщает The Times. Всё дело в том, что городской совет одобрил размещение в 16-м округе французской столицы — районе, где проживают богатейшие люди Франции , включая Николя Сакози и миллиардера Ксавье Ниэля — лагеря для беженцев.

Мэр Парижа Анна Идальго предложила разместить лагерь, состоящий из деревянных построек, в парке Булонский лес. Эта мера призвана «снять часть груза» с северных районов Парижа, где сегодня спят на улицах около трёх тыс. человек. Как отмечает издание, для того чтобы план был приведён в исполнение, требуется разрешение правительства, и жители округа начали массированную компанию с целью не допустить его выдачи.

По словам одной из жительниц округа, Булонский лес уже страдает от наплыва проституток.

«Мы не можем спокойно ходить после шести вечера. Если они поселят туда ещё и мигрантов, где же нам гулять?» — возмущена представительница местного сообщества, пожелавшая остаться неизвестной.

По мнению окружного депутата от оппозиционной партии «Республиканцы», «правительство категорически против концентрации лагерей для мигрантов в столице».

Как передаёт газета, каждую неделю во Францию через территорию Италии прибывают сотни мигрантов — часто, посредством перехода через Альпы. Некоторые из них надеются на получение убежища во Франции, другие же планируют отправиться в Англию или другие страны. Однако повышенные меры безопасности в портах пролива Ла-Манш сделали попадание в Великобританию затруднительным. А эвакуация крупнейшего лагеря беженцев «Джунгли» во французском Кале вынудила проживавших в городе беженцев укрыться в близлежащих лесах. Некоторые из них решили обосноваться в Париже, а другие перемещаются между Кале и Парижем — туда и обратно.

По сообщениям британской газеты, за последние два года во французских приютах для беженцев было размещено около 50 тыс. приезжих. Однако, несмотря на это, сегодня около 2,5 тыс. мигрантов продолжают жить на парижских улицах в районе кольцевой автодороги, ещё 400 — на площади Сталинградской битвы, и несколько десятков в других северных районах Парижа.