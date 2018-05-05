Как Россия ответила на угрозы украинского адмирала

России посчитали провокацией слова бывшего военного представителя Украины НАТО , который призвал организовать конвойное сопровождение судов и подготовиться к «блокаде Керченского пролива со стороны РФ». В Госдуме уверены, что информационный шум выгоден Киеву после задержания украинского судна погрануправлением ФСБ по Крыму — якобы такой шаг даст властям страны время придумать предлог для обмена ранее задержанных российских моряков судна «Норд» на украинских. В Госсовете полуострова подчёркивают, что сегодня ВМС Украины недееспособны и вряд ли могут выполнять свои функции по охране судов в полной мере.

В России ответили на призыв украинского адмирала запаса, бывшего советника-посланника МИД Украины в НАТО Игоря Кабаненко к Киеву начать подготовку к блокаде Керченского пролива, которую якобы может организовать Москва . Так, по мнению депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика , подобные заявления являются лишь информационным шумом и похоже на «бряцание оружием».

«Они (украинские представители. — RT) бряцают оружием, грозятся организовывать конвои, подают жалобы в международные организации. Но первыми российское судно захватили именно украинские «флибустьеры». Официальный Киев понимает, что моряков надо возвращать. Но как это делать под надзором националистов, которые возвращение моряков «Норда» воспримут как «зраду»? Поэтому сейчас идёт активная информационная кампания, которая даёт время украинским властям решить этот вопрос», — пояснил он RT.

В связи с этим Белик считает, что Киев сейчас должны ухватиться за недавнее задержание украинского судна погрануправлением ФСБ по Крыму, чтобы использовать его как предлог для обмена российских моряков на украинских.

«У Киева появляются аргументы для своих домашних бандеровцев: «В Крыму задержали наших, а давайте мы обменяем их на моряков „Норда“?» И это уже будет не «зрада», а спасательная операция, украинские власти будут героями. Тем более, что они ничего не теряют в этой ситуации. Те же украинские браконьеры были задержаны в строгом соответствии с нормами международного права. Мяч сейчас на половине Киева, в их руках решение сложной ситуации, в которой он оказался», — сказал депутат.

Русофобские сценарии

Ранее украинский адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил о необходимости подготовки к блокаде Керченского пролива, которую якобы может установить Россия. В частности, по его мнению, работать в этом направлении стоит Совету национальной безопасности и обороны Украины.

«Следует выстроить государственную морскую политику и военно-морскую стратегию, чётко идентифицируя способы продвижения и защиты морских интересов державы. Это серьёзная работа для СНБО Украины, министерств и ведомств, которая должна была быть проделанной вчера или даже позавчера», — сказал он изданию «Обозреватель».

Так, по его мнению, украинские власти должны организовать «патрульную деятельность в море» и привлечь к ней катера класса Island, которые уже долгое время США обещает поставить Киеву, однако дело пока не двигается дальше разговоров.

«Военные конвои могут и не понадобиться, вместе с тем в определенных условиях это может стать единственным способом обеспечить безопасность морских коммуникаций на стыке двух морей», — отметил Кабаненко.

При этом он предложил квалифицировать задержание и досмотр судов конвоя «как нападение».

Его словам расценил как провокацию заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель

«На сегодняшний день мы находимся в составе Российской Федерации, и у нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность нашим судам и бесперебойную работу наших пограничных постов и таможен. Такой информационный вброс со стороны Кабаненко я расцениваю, как провокацию. На мой взгляд, сегодня ВМС Украины недееспособны. Они даже свои суда, которые им предложили вывезти из города Севастополя, не смогли забрать. А уж говорить о конвоировании судов — это просто несерьёзно и нереально», — сказал он в беседе с RT.

Жалобы на жёсткость

Слова украинского адмирала прозвучали на фоне жалоб Госпогранслужбы на то, что российская сторона с 30 апреля начала проводить «жёсткую политику задержания и досмотра». Так, за это время были остановлены пять судов, которые следовали по Керченскому проливу. При этом в украинском ведомстве признали, что никаких штрафных мер к кораблям не применяется. Российские пограничники лишь осматривают их и проверяют паспорта у экипажа.

Единственным пока случаем задержания судна стала остановка рыболовецкого траулера «ЯМК-00412» в Чёрном море. Причиной послужил незаконный отлов камбалы-калкан в исключительной экономической зоне РФ.

Судно было сопровождено в Крым, а у экипажа, состоящего из пяти украинцев, были изъяты несколько километров сетей. В их отношении были инициированы «процессуальные действия». Российская сторона при этом подчеркнула, что все меры были предприняты в строгом соответствии в международным морским правом.

На Украине, несмотря на первоначальное возмущение, признали, что «ЯМК-00412» действительно нарушил украино-российскую границу. Вместе с тем Министерство иностранный дел страны направило срочную ноту МИД РФ «с целью выяснения всех обстоятельств задержания». Помимо этого российской стороне был выражен протест.