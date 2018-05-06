Порошенко высказался о деньгах

Порошенко заявил, что не любит деньги

Как отмечает «СТРАНА.ua», таким образом он ответил на просьбу журналиста издания дополнить предложение «Я люблю деньги, потому что…».

Глава Украины также добавил в интервью, что в его стране олигархи не могут рассчитывать на особое отношение к себе.

«За 4 минувших года я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Напротив. Меня атакуют некоторые олигархи, которые распространяют обо мне фейковые новости через СМИ», — сказал президент.

Уточняется, что посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал в своём Twitter интервью Порошенко.

Ранее стало известно, что Порошенко сообщил немецкому изданию о возможности учреждения Антикоррупционного суда на Украине в мае.