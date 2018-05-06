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Порошенко высказался о деньгах
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Порошенко заявил, что не любит деньги 

RT на русском 39 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Пётр Порошенко рассказал в интервью немецкому журналу Focus, что он «не любит денег».
Как отмечает «СТРАНА.ua», таким образом он ответил на просьбу журналиста издания дополнить предложение «Я люблю деньги, потому что…».
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Глава Украины также добавил в интервью, что в его стране олигархи не могут рассчитывать на особое отношение к себе.
«За 4 минувших года я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Напротив. Меня атакуют некоторые олигархи, которые распространяют обо мне фейковые новости через СМИ», — сказал президент.
Уточняется, что посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал в своём Twitter интервью Порошенко.
Ранее стало известно, что Порошенко сообщил немецкому изданию о возможности учреждения Антикоррупционного суда на Украине в мае.
RT на русском: последние новости
Источник: Обама и Буш могут произнести речь на возможных похоронах Маккейна Как в России ответили на слова украинского адмирала о блокаде Керченского пролива В Новой Зеландии обнаружили 200-метровую трещину в почве
Комментарии48  Ещё 8 источников 
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