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В Париже начались беспорядки
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В Париже начались беспорядки 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: Reuters
Многотысячное шествие, приуроченное к первой годовщине с прихода к власти во Франции президента Эммануэля Макрона, дошло до площади Бастилии в Париже и грозит завершиться беспорядками, передаёт корреспондент РИА Новости.
В районе 14.00 местного времени (15.00 мск) мирная колонна, в которой шли, по данным организаторов 160 тысяч человек, а по данным полиции — 40 тысяч, выдвинулась с площади у Оперы Гарнье в сторону площади Бастилии. Шествие проходило под контролем полиции и не сопровождалось серьезными столкновениями.
Однако, когда колонна прибыла к конечной точке согласованного маршрута, одетые в чёрное хулиганы стали набрасываться на работающих на акции журналистов. Так, в передвижные телестудии, установленные на площади, полетели сперва пластиковые бутылки, а затем и стекло. Машина одного из французских каналов была вынуждена срочно покинуть площадь, пробираясь сквозь людской поток, после того, как хулиганы стали набрасываться на нее и пытаться попасть внутрь. Машина группы France Info пострадала сильнее — разошедшиеся люди разбили лобовое стекло автомобиля и через люк забросили внутрь дымовую шашку.
Радикально настроенная молодёжь показывает журналистам неприличные жесты, называет их "коллаборационистами" и советует "проваливать с площади".
Более серьёзных инцидентов к настоящему времени не произошло, однако толпа пока не расходится.
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