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Пашинян назвал условия своей возможной отставки
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Пашинян назвал условия своей возможной отставки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Лидер оппозиции, кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян заявил, что покинет этот пост, если в стране будут созданы условия для демократических выборов, передает РИА "Новости".
"Когда я увижу, что созданы полноценные условия для проведения подлинно демократических, легитимных и прозрачных выборов, то подам в отставку", — сказал Пашинян.
Он также отметил, что видит несколько вариантов состава нового правительства, и выбирать между ними будет, исходя из текущей ситуации. Кроме того, по его словам, рассматриваются несколько вариантов сроков проведения внеочередных парламентских выборов
"Мы попытаемся сформировать правительство согласия", — добавил Пашинян.
Ранее Пашинян призвал своих сторонников к бдительности.
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