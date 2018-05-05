Пашинян назвал условия своей возможной отставки

Лидер оппозиции, кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян заявил, что покинет этот пост, если в стране будут созданы условия для демократических выборов, передает РИА "Новости".

"Когда я увижу, что созданы полноценные условия для проведения подлинно демократических, легитимных и прозрачных выборов, то подам в отставку", — сказал Пашинян.

Он также отметил, что видит несколько вариантов состава нового правительства, и выбирать между ними будет, исходя из текущей ситуации. Кроме того, по его словам, рассматриваются несколько вариантов сроков проведения внеочередных парламентских выборов

"Мы попытаемся сформировать правительство согласия", — добавил Пашинян.

Ранее Пашинян призвал своих сторонников к бдительности.