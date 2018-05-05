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Додон анонсировал визит в США
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Додон анонсировал свой первый визит в США 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Президент Молдавии в интервью обозревателю «Звезды» Алексею Самолетову объяснил, зачем впервые полетит в Штаты, и почему молдавский народ разочаровался в европейских ценностях.
Игорь Додон в скором времени впервые посетит Соединенные Штаты в качестве президента Молдавии. Об этом он рассказал в интервью обозревателю «Звезды» Алексею Самолетову, комментируя взаимоотношения Кишинева и стран Запада.
«В Молдавии в 2009 году, когда к власти пришли проевропейские партии, за европейскую интеграцию было 70% населения. Сейчас — менее 40%. А у власти были проевропейцы. Они дали безвизовый режим — это хорошо. Дали соглашение об ассоциации, дали несколько миллиардов долларов, но народ их не любит», — сказал Додон.
«Почему? Потому что, когда молдавские чиновники ставят себе значок: "европейский", а воруют дальше и создают олигархическую коррупционную систему, или когда на прокуратуру у нас поставили флаг Евросоюза, а коррупции там стало больше. Как он носил взятку, теперь просто больше носит, в евро», — добавил он.
По словам президента Молдавии, население страны не готово понять и принять происходящее.
«За этот период, пока мы вроде бы с Европой дружим, из молдавских банков украли миллиард долларов. И мы не понимаем, что это за европейские ценности, что за Запад такой? Они, ваши холопы, у власти, вы им деньги даете, помогаете… Мы, народ, живем хуже, испортили отношения с Россией, не можем туда продавать товары, еще и миллиард долларов "свистнули" из банковской системы. А зачем нам такие западные европейцы», — задался вопросом молдавский лидер.
Именно по этой причине народ Молдавии постепенно и начал думать иначе, меняя свое отношение к западным идеалам, уверен Додон.
«И когда посол США в эфире… у нас хорошие отношения, я вообще в июле намерен поехать в Соединенные Штаты впервые в качестве президента, чтобы они услышали наше мнение, а то они думают, что мы на работу едем на российских танках, а Додон — это рука Путина"… Когда посол Соединенных Штатов говорит: слушайте, мы не понимаем этих молдован: мы им деньги даем, миллиарды даем, они любят Россию, а нас не любят…», — заключил он.
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