Додон анонсировал визит в США

Додон анонсировал свой первый визит в США

Президент Молдавии в интервью обозревателю «Звезды» Алексею Самолетову объяснил, зачем впервые полетит в Штаты, и почему молдавский народ разочаровался в европейских ценностях.

«В Молдавии в 2009 году, когда к власти пришли проевропейские партии, за европейскую интеграцию было 70% населения. Сейчас — менее 40%. А у власти были проевропейцы. Они дали безвизовый режим — это хорошо. Дали соглашение об ассоциации, дали несколько миллиардов долларов, но народ их не любит», — сказал Додон.

«Почему? Потому что, когда молдавские чиновники ставят себе значок: "европейский", а воруют дальше и создают олигархическую коррупционную систему, или когда на прокуратуру у нас поставили флаг Евросоюза , а коррупции там стало больше. Как он носил взятку, теперь просто больше носит, в евро», — добавил он.

По словам президента Молдавии, население страны не готово понять и принять происходящее.

«За этот период, пока мы вроде бы с Европой дружим, из молдавских банков украли миллиард долларов. И мы не понимаем, что это за европейские ценности, что за Запад такой? Они, ваши холопы, у власти, вы им деньги даете, помогаете… Мы, народ, живем хуже, испортили отношения с Россией, не можем туда продавать товары, еще и миллиард долларов "свистнули" из банковской системы. А зачем нам такие западные европейцы», — задался вопросом молдавский лидер.

Именно по этой причине народ Молдавии постепенно и начал думать иначе, меняя свое отношение к западным идеалам, уверен Додон.