В Париже начались задержания

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В Париже на акции протеста задержали четырех человек с оружием 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Парижская полиция во время шествия противников президента Франции Эммануэля Макрона задержала четырех человек с самодельным и холодным оружием, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на источники в столичных правоохранительных органах.
По данным радиостанции, один человек, одетый в черное, был задержан в ходе "предварительного досмотра" в пятом округе Парижа. У него был обнаружен нож, баллончик с краской и защитная маска. Еще троих задержали за незаконное ношение оружия и "инструментов, которые рассматриваются в качестве самодельного оружия".
Масштабная манифестация, приуроченная к первой годовщине со дня избрания президентом Франции Эммануэля Макрона и окрещенная организаторами "Праздник Макрона", проходит в Париже. Организатор мероприятия, партия "Непокорившаяся Франция", сообщил, что в шествии принимают участие 160 тысяч человек.
Шествие проходит в спокойной обстановке. После первомайской демонстрации, которая сопровождалась серьезными столкновениями радикально настроенной молодежи с полицией, власти города решили усилить меры безопасности. На улицах, по которым пролегает маршрут шествия, выставлены усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов. Многие отходящие улицы и переулки перекрыты полицейскими заслонами. Ранее сообщалось, что порядок в Париже в субботу будут обеспечивать две тысячи полицейских и жандармов.
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