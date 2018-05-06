Избитый «вдохновитель Майдана» попросил об охране

Мустафу Найема сильно избили в центре Киева. Сейчас он находится в клинике, название которой не разглашается.

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем потребовал у органов правопорядка предоставить ему государственную охрану в связи с многочисленными угрозами. Об этом сообщает ТСН.

По словам Найема, угрозы постоянно поступают не только ему самому, но и его близким. Неизвестные «атакуют» электронную почту депутата, точное содержание поступающих Найему писем не уточняется.

Сейчас депутат Верховной рады находится в одной из киевских клиник, название которой он отказался сообщить прессе. У Найема множественные переломы лица, ранее его сильно избили прямо в центре украинской столицы. Момент избиения депутата попал на видео.

Мустафа Найем — украинский журналист, ставший политиком после государственного переворота в стране в 2014 году. Во времена Майдана он стал известен призывами выходить на площадь, а его запись про «берем зонтики, чай, друзей и хорошее настроение» стала своеобразным мемом.