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Избитый «вдохновитель Майдана» попросил об охране
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Избитый «вдохновитель Майдана» попросил об охране 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Мустафу Найема сильно избили в центре Киева. Сейчас он находится в клинике, название которой не разглашается.
Депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем потребовал у органов правопорядка предоставить ему государственную охрану в связи с многочисленными угрозами. Об этом сообщает ТСН.
По словам Найема, угрозы постоянно поступают не только ему самому, но и его близким. Неизвестные «атакуют» электронную почту депутата, точное содержание поступающих Найему писем не уточняется.
Сейчас депутат Верховной рады находится в одной из киевских клиник, название которой он отказался сообщить прессе. У Найема множественные переломы лица, ранее его сильно избили прямо в центре украинской столицы. Момент избиения депутата попал на видео.
Мустафа Найем — украинский журналист, ставший политиком после государственного переворота в стране в 2014 году. Во времена Майдана он стал известен призывами выходить на площадь, а его запись про «берем зонтики, чай, друзей и хорошее настроение» стала своеобразным мемом.
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