Конгрессмены США изучают в Грузии «российскую оккупацию»

Глава грузинского правительства высказал благодарность за неукоснительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

По его словам, «важнейшим приоритетом для Грузии является углубление стратегического партнерства с США».

Георгий Квирикашвили поблагодарил конгрессменов за то, что сейчас законами США запрещается финансово поддерживать страны, которые не признают целостность Грузии.

Также была отмечена важность экономического сотрудничества, в частности, по вопросу участия американских компаний в строительстве глубоководного порта на Черном море в Анаклии, который заработает в 2020 году.

Конгрессмены пообещали продолжить помощь Грузии по вопросам обороны, безопасности и в экономической сфере.

Напомним, США начали новую трехлетнюю программу подготовки девяти грузинских батальонов.