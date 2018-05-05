В ЛНР перекрыли канал поставок наркотиков из Киева

В ЛНР заявили, что перекрыли канал поставок наркотиков из Киева

Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики перекрыли канал поставки наркотиков из Киева в ЛНР, заявили РИА Новости в пресс-службе МГБ. "Министерство государственной безопасности ЛНР пресекло устойчивый канал поставки психотропного вещества амфетамин в крупных размерах с территории Украины в республику", — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена информация, что поставки организованы непосредственно спецслужбами Украины. "Установлено, что психотропное вещество завозилось под видом посылок гражданами, проживающими на территории ЛНР, которые им вручали сотрудники СБУ на автовокзалах. По прибытии товар забирал дилер", — сообщили в ведомстве. В МГБ ЛНР уточнили, что в результате спланированной спецоперации на пункте перехода "Станица-Луганская" сотрудниками Службы пограничной охраны МГБ ЛНР был задержан житель Луганска с крупной партией амфетамина, переданного ему, по данным ведомства, украинскими спецслужбами в городе Киев. "Напомним, сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством ЛНР, за которое предусмотрена уголовная ответственность с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — сообщили в МГБ.