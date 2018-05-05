Ещё
В киевский клуб пришли посетители со свастикой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве возбудили дело из-за появления в клубе гостей со свастикой 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Полиция возбудила уголовное дело в связи с появлением в одном из ночных клубов в Киеве гостей с нацистскими татуировками и флагами со свастикой, сообщила в субботу пресс-служба киевского управления национальной полиции Украины.
Как сообщили в полиции, информация о нарушении законодательства на концерте в одном из ночных клубов была размещена в интернете.
"По данному факту следователи начали уголовное производство по статье 436-1 ("изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и разыскивает лиц, которые были на концерте.
РИА Новости: последние новости
Украинский адмирал призвал готовиться к блокаде Керченского пролива В Париже началась манифестация "Праздник Макрона" В ЛНР заявили, что перекрыли канал поставок наркотиков из Киева
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина задержания Навального233
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте304
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира1028
В центре Москвы начались задержания435
В России введут новый сбор61
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
00:42
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте
Политика
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение