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АНБ в 2017 году перехватило более 534 млн звонков
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АНБ в 2017 году перехватило более 534 млн звонков 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Reuters
Агентство национальной безопасности США (АНБ) в 2017 году перехватило более 534 миллионов звонков. Об этом говорится в ежегодном отчете о прозрачности, размещенном на сайте этой разведывательной организации.
Согласно документу, "общее количество детализирующих записей звонков, обусловленных целями, которые АНБ получило от источников … и хранит в своих архивах — 534 396 285". В статистику включены как звонки с зарубежных, так и местных телефонных номеров в США.
При этом общее количество абонентов, чьи разговоры были перехвачены, может быть в несколько раз меньше, так как ряд полученных записей могли принадлежать одному и тому же человеку. Указанные в отчете данные более чем в три раза превышают показатели 2016 года.
Напомним, АНБ существенно сократило деятельность в этом направлении после того, как в 2013 году благодаря действиям экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в открытый доступ попали сведения о программах слежки за гражданами. До огласки ведомство отслеживало миллиарды звонков.
В январе президент США Дональд Трамп продлил на шесть лет программу прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других стран, подозреваемых в терроризме.
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