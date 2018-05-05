АНБ в 2017 году перехватило более 534 млн звонков

Агентство национальной безопасности США (АНБ) в 2017 году перехватило более 534 миллионов звонков. Об этом говорится в ежегодном отчете о прозрачности, размещенном на сайте этой разведывательной организации.

Согласно документу, "общее количество детализирующих записей звонков, обусловленных целями, которые АНБ получило от источников … и хранит в своих архивах — 534 396 285". В статистику включены как звонки с зарубежных, так и местных телефонных номеров в США

При этом общее количество абонентов, чьи разговоры были перехвачены, может быть в несколько раз меньше, так как ряд полученных записей могли принадлежать одному и тому же человеку. Указанные в отчете данные более чем в три раза превышают показатели 2016 года.

Напомним, АНБ существенно сократило деятельность в этом направлении после того, как в 2013 году благодаря действиям экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в открытый доступ попали сведения о программах слежки за гражданами. До огласки ведомство отслеживало миллиарды звонков.