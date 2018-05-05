РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива

Киеву необходимо быть готовым к организации конвойного сопровождения судов и блокаде Керченского пролива со стороны России , заявил адмирал запаса ВМС Украины Игорь Кабаненко в интервью порталу "Обозреватель".

Ранее украинская Госпогранслужба заявила, что российская сторона ежедневно останавливает в Азовском море следующие на Украину суда для досмотра. В крымском управлении ФСБ пояснили, что проверки иностранных судов проводятся в соответствии с международным морским правом. Претензий со стороны судовладельцев не поступало, отметили в ведомстве.

Комментируя эту информацию, Кабаненко заявил, что украинской погранслужбе необходимо прорабатывать возможность организации конвойного сопровождения гражданских судов военными кораблями.

По его словам, в таком случае "любые меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по ее отражению".

Бердянска. Отставной адмирал добавил, что украинским пограничниками следует готовиться к различным "негативным сценариям", в том числе к блокаде прохода судов через Керченский пролив в порты Мариуполя

Кроме того, считает Кабаненко, Киеву в ответ на "использование россиянами внутренний судоходных путей Украины" нужно усилить патрулирование на море. При этом отставной адмирал посетовал на то, что обещанные Украине американские патрульные катера класса Island так и не были поставлены.