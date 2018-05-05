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Киев возмущен задержанием своих браконьеров у Крыма
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Киев возмущен задержанием своих браконьеров у Крыма 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
Киев выразил категоричный протест в связи с задержанием российскими пограничниками украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Украины.
«Задержание Россией рыболовного судна является узурпацией суверенных дел Украины по отношению к этим акваториям и нарушает Конвенцию ООН по морскому праву, а также обычное международное право. Украина требует безотлагательно освободить рыболовецкое судно и его экипаж», — указано в ноте.
Сотрудники Крымского пограничного управления ФСБ 3 мая задержали рыболовецкое судно «ЯМК-0041» под флагом Украины, незаконно добывавшее камбалу западнее мыса Тарханкут в исключительной экономической зоне России. Изъяты несколько километров сетей, пятеро членов экипажа доставлены в Крым.
26 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом России с 10 членами экипажа на борту. Судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией. Команда провела на судне с гниющей рыбой более 10 дней. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.
Россия потребовала от Киева не препятствовать возвращению домой моряков и предупредила, что «терпение Москвы не безгранично». «Оставляем за собой право на жесткие ответные действия», — добавили в российском МИД.
Крым вошел в состав России по итогам проведенного 17 марта 2014 года референдума, на котором 96 процентов жителей полуострова поддержали это решение. Киев не признает результатов голосования и считает регион оккупированной территорией. Москва настаивает на том, что плебисцит был проведен с соблюдением всех международных норм.
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