ЕС и Британия согласовали структуру переговорных тем по Brexit

Представители ЕС и Британии согласовали на переговорах по Brexit структуру последующих дискуссий, предварительно выделив четыре блока тем, подтвердил в пятницу РИА Новости представитель ЕК.

Британия должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.

Темы на данном этапе носят предварительный характер. "Эти темы для обсуждения были согласованы с Британией в ходе раунда переговоров со 2 по 4 мая для структурирования предстоящих встреч", — говорится в документе рабочей группы по подготовке и проведению переговоров, на который указал собеседник агентства.

В качестве первого блока выделена основа для сотрудничества, включающая в числе прочего вопросы управления, урегулирования споров, взаимодействия со структурами ЕС.

Второй блок вопросов включает экономическое сотрудничество, в том числе в таможенной сфере, в области финансовых услуг, энергетики и транспорта.

Третий блок содержит вопросы партнерства в сфере безопасности и обороны. Наконец, в рамках четвертого блока планируется обсуждать вопросы защиты данных, инновации, науку и культуру.