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Названа вероятная причина допроса Вексельберга
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Названа вероятная причина допроса Вексельберга 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В Нью-Йорке федеральные агенты допросили российского бизнесмена, президента фонда «Сколково» Виктора Вексельберга. Об этом пишет газета The New York Times.
Допрос проводился два месяца назад в аэропорту Нью-Йорка по поручению спецпрокурора США по России Роберта Мюллера. После того, как Вексельберг сошел с трапа своего частного самолета, агенты задали ему несколько вопросов (их характер не раскрывается), а также изучили содержимое его электронных устройств.
Издание подчеркивает, что власти США не подозревают российского бизнесмена бизнесмена в каких-либо противозаконных действиях. Предположительно, Мюллера заинтересовало присутствие Вексельберга на церемонии инаугурация президента Дональда Трампа в январе 2017 года.
Впервые о допросе российских олигархов стало известно 5 апреля. Телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники рассказал, что команда Мюллера по «российскому делу» допросила минимум двух российских олигархов, однако их имена держались в тайне.
16 февраля офис Мюллера опубликовал список россиян, которые, по мнению следствия, причастны к вмешательству в выборы в США. В списке значатся 13 человек и организаций.
США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала. Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял, что США постоянно вмешиваются в выборы в РФ.
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Комментарии1  Ещё 4 источника 
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