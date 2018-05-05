Названа вероятная причина допроса Вексельберга

Допрос проводился два месяца назад в аэропорту Нью-Йорка по поручению спецпрокурора США по России Роберта Мюллера . После того, как Вексельберг сошел с трапа своего частного самолета, агенты задали ему несколько вопросов (их характер не раскрывается), а также изучили содержимое его электронных устройств.

Издание подчеркивает, что власти США не подозревают российского бизнесмена бизнесмена в каких-либо противозаконных действиях. Предположительно, Мюллера заинтересовало присутствие Вексельберга на церемонии инаугурация президента Дональда Трампа в январе 2017 года.

Впервые о допросе российских олигархов стало известно 5 апреля. Телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники рассказал, что команда Мюллера по «российскому делу» допросила минимум двух российских олигархов, однако их имена держались в тайне.

16 февраля офис Мюллера опубликовал список россиян, которые, по мнению следствия, причастны к вмешательству в выборы в США. В списке значатся 13 человек и организаций.