Названа вероятная причина допроса Вексельберга в США 

Федеральные агенты, действующие по поручению спецпрокурора США Роберта Мюллера, два месяца назад в аэропорту Нью-Йорка остановили российского бизнесмена, президента фонда "Сколково" Виктора Вексельберга для его опроса и изучения содержимого его электронных устройств. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета The New York Times.
По ее данным, представители американских властей остановили Вексельберга около двух месяцев назад, когда он сошел с трапа частного самолета в Нью-Йорке. В публикации не приводятся сведения о том, какого рода вопросы задавались российскому предпринимателю. Однако источники издания подчеркивают, что спецпрокурор США не подозревает этого бизнесмена в каких-либо противозаконных действиях. Не исключено, отмечает The New York Times, что вопросы касались присутствия Вексельберга на церемонии инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США в январе 2017 года.
Мюллер проводит с мая 2017 года расследование по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу приписываемого Москве вмешательства в ход президентской гонки в США. Разбирательство на этот счет проводят также ФБР и ряд комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.