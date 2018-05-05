Маккейн не исключил скорой смерти

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что не знает, сколько еще проживет с опухолью мозга.

Об этом говорится во фрагментах из его книги, которые были опубликованы CNN.

"Возможно, у меня будет еще пять лет, возможно, прогресс в онкологии позволит открыть новый способ лечения моего вида рака и продлить мне жизнь. Возможно, меня не станет до того, как вы услышите эти слова", — говорится в его книге.

Ранее сообщалось, что Джону Маккейну прооперировали кишечник.

Также в сообщении говорится, что в последние месяцы политик проходит физиотерапию в собственном доме в штате Аризона — она потребовалась из-за лечения рака мозга.