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Маккейн не исключил скорой смерти
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Маккейн не исключил скорой смерти 

Газета.Ru 1 час назад
Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что не знает, сколько еще проживет с опухолью мозга.
Об этом говорится во фрагментах из его книги, которые были опубликованы CNN.
"Возможно, у меня будет еще пять лет, возможно, прогресс в онкологии позволит открыть новый способ лечения моего вида рака и продлить мне жизнь. Возможно, меня не станет до того, как вы услышите эти слова", — говорится в его книге.
Ранее сообщалось, что Джону Маккейну прооперировали кишечник.
>> Маккейн больше не будет переизбираться в сенат США
Также в сообщении говорится, что в последние месяцы политик проходит физиотерапию в собственном доме в штате Аризона — она потребовалась из-за лечения рака мозга.
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