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В Париже пройдет акция протеста против политики Макрона
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В Париже пройдет акция протеста против политики Макрона 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Левое политическое движение "Неподчинившаяся Франция" организует в субботу в Париже крупную акцию протеста против социально-экономической политики правительства президента Эмманюэля Макрона. Как сообщил в пятницу, выступая в штаб-квартире организации, ее лидер Жан-Люк Меланшон, день манифестаций пройдет под лозунгом "Устроим праздник Макрону". Акция приурочена к первой годовщине пребывания Макрона на посту президента страны.
Большая часть манифестаций пройдет на площадях и улицах правобережной части Парижа. Их апогеем станет митинг на площади Оперы, откуда большая колонна манифестантов отправится в восточном направлении, к площади Бастилии, расположенной на расстоянии примерно 4 км.
Владельцы находящихся поблизости магазинов серьезно опасаются, что манифестации приведут к погромам, как это уже случилось в Париже в ходе первомайской демонстрации. Тогда 1,2 тыс. человек из числа анархистов и членов левацких группировок разбивали окна отделений банков и кафе, подожгли центр продажи автомобилей, нанесли крупный ущерб ресторану McDonald’s. Силы правопорядка задержали около 300 человек, несколько десятков из которых в ближайшее время предстанут перед судом.
Как заверил в пятницу полицейский префект Парижа Мишель Дельпюэш, для обеспечения порядка в субботу "будут выделены необходимые силы полиции и жандармерии численностью около 2 тыс. человек". "Это делается по непосредственному указанию правительства", — подчеркнул он, отвечая тем самым на критику в адрес властей (их правые и левые упрекают в недостаточных мерах для наведения порядка в Париже 1 мая). Как сообщил префект, организаторы новых манифестаций также усилили собственную службу охраны мероприятий, доведя ее численность до 150 человек.
Депутат Национального собрания от "Неподчинившейся Франции" Франсуа Рюффен, непосредственный организатор дня протеста, признал в пятницу, что "существуют серьезные опасения, что лица, единственная цель которых в данном случае — совершать акты насилия и атаковать силы правопорядка, вновь попытаются проникнуть в ряды манифестантов" в субботу, чтобы устроить погромы на улицах. Аналогичного мнения придерживается и Мишель Дельпюэш, который сообщил, однако, что прежней активности в социальных сетях среди левых радикалов "не отмечается".
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