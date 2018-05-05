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Украинские радикалы задержали ополченца из Бразилии
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Украинские радикалы задержали ополченца из Бразилии 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинские радикалы-националисты накануне задержали в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который ранее воевал на стороне самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщает "Страна.ua".
Националисты сообщили, что отвели Лусварги в Службу безопасности Украины (СБУ).
Украинское ведомство в своем фейсбуке позднее разъяснило ситуацию с задержанным бразильцем. По данным ведомства, впервые Лусварги был задержан еще в 2016 году. Тогда следователи установили, что в 2014-2015 годах мужчина участвовал в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев ДНР.
Лусварги полностью признал вину. Суд приговорил его к 13 годам заключения, однако после апелляции защиты приговор был отменен. В декабре 2017 года бразильца выпустили из тюрьмы под личное обязательство не покидать страну два месяца.
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