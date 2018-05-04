Макрон предостерег США от открытия ящика Пандоры

Потенциальный выход США из соглашения по иранской ядерной программе может привести к самым негативным сценариям, и вряд ли в Вашингтоне хотят такого развития событий. Об этом заявил немецкому изданию Der Spiegel президент Франции Эмманюэль Макрон. Статья с интервью французского лидера опубликована в пятницу в новом номере еженедельника.
"Это означает, что мы вскрыли бы ящик Пандоры, это могло бы означать войну", — сказал Макрон. "Но я не думаю, что [президент США] Дональд Трамп хочет войны", — приводит его слова еженедельник.
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Россией, Великобританией, Китаем, США, Францией и Германией) в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана из-за его ядерной программы Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.
Трамп не раз называл сделку с Исламской Республикой пагубной, утверждая, что она не исключила создания Ираном ядерного оружия в будущем.