Макрон предостерег США от открытия ящика Пандоры

Макрон: выход США из соглашения по иранскому атому откроет ящик Пандоры

Потенциальный выход США из соглашения по иранской ядерной программе может привести к самым негативным сценариям, и вряд ли в Вашингтоне хотят такого развития событий. Об этом заявил немецкому изданию Der Spiegel президент Франции Эмманюэль Макрон . Статья с интервью французского лидера опубликована в пятницу в новом номере еженедельника.

"Это означает, что мы вскрыли бы ящик Пандоры, это могло бы означать войну", — сказал Макрон. "Но я не думаю, что [президент США] Дональд Трамп хочет войны", — приводит его слова еженедельник.

Трамп не раз называл сделку с Исламской Республикой пагубной, утверждая, что она не исключила создания Ираном ядерного оружия в будущем.