Технопарк в Восточном Китае наращивает сотрудничество между китайскими и российскими компаниями

Цзинань , 4 мая / Синьхуа / — Расположенный в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ технопарк развивает технологическое сотрудничество между китайскими и российскими компаниями.

Китайско-российская пилотная база по сотрудничеству в сфере высокотехнологичной индустриализации находится на территории города Яньтай, занимает площадь в 36 тыс. квадратных метров и обслуживает свыше 300 китайских и российских компаний, а также компаний из других стран СНГ.

Глава отдела международного сотрудничества входящего в состав данной базы Китайско-российского научно-технического парка Су Цзюньвэй сообщил, что после основания данной базы в 1998 году реализовывалось растущее число совместных проектов в области сельского хозяйства, новых материалов, марикультуры и морской разведки, а также фармацевтической промышленности.

Руководитель компании Yantai Dayou Data System Лю Чуян готовится экспортировать несколько комплектов высокоавтоматизированных машин для проверки качества бутылочных пробок на основе системы интеллектуального зрительного распознавания.

На базе действует ряд льготных мер для содействия технологическому сотрудничеству. База предлагает сокращение арендной платы, налоговые льготы, а также меры по упрощению найма талантливых кадров. На базе имеются офисы юридических и бухгалтерских фирм, консалтинговых компаний и организаций по оценке капитала.

Данная база сообщила, что сотрудничает с 200 зарубежными компаниями и научными организациями, включая Российскую академию наук