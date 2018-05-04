Ещё
В Молдавии может измениться форма правления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Додон намерен инициировать переход Молдавии к президентской форме правления 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Процедура изменения конституции Молдавии для перехода к президентской форме правления, которую поддержали 1,5 миллиона жителей страны, будет запущена в ближайшее время, заявил президент Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.
"В прошлом году, когда президент не согласился пойти на уступки правительства, его отстранили и тогда люди сами предложили перейти на президентскую форму правления. С октября прошлого года партия социалистов собрала 1,5 миллиона подписей, на первомайском митинге мы сообщили, что закончили сбор подписей и запустим процедуру по изменению конституции для перехода на президентскую форму правления", — заявил Додон.
По его словам, эта инициатива будет предложена нынешнему парламенту. Если она будет отклонена, то станет основным пунктом предвыборной программы партии социалистов на осенних парламентских выборах.
"Думаю, что в ближайшие недели мы подготовим проект изменения законодательства. Нужно минимум 34 подписи депутатов, у нас пока есть 24. Тогда запустится процесс в Конституционном суде, который будет длиться на протяжении шести месяцев", — сообщил Додон.
Конституционный суд трижды временно отстранял президента: 17 октября 2017 года он отказался утвердить на пост министра обороны Евгения Стурзу, 2 января 2018 года он не согласился назначить новых министров, предложенных парламентским большинством, а 5 января президент выступил против законопроекта, запрещающего ретрансляцию российских новостей и информационно-аналитических программ. Каждый раз документы подписывал спикер парламента.
Противостояние Додона с парламентским большинством и правительством продолжается. Основным предметом споров остается внешняя политика страны — президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.
РИА Новости: последние новости
На Украине возбудили дело из-за потасовки со стрельбой в горсовете Британия продолжит поддерживать организацию "Белые каски" Литва начала называть Грузию Сакартвело
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Переговоры Китая и США провалились97
Певица погибла во время отдыха32
Новое правительство: кто уйдет, кто останется71
Смерть звезды экрана, позор Украины и другие события дня34
В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой10
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение