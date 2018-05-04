В Молдавии может измениться форма правления

Додон намерен инициировать переход Молдавии к президентской форме правления

Процедура изменения конституции Молдавии для перехода к президентской форме правления, которую поддержали 1,5 миллиона жителей страны, будет запущена в ближайшее время, заявил президент Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

"В прошлом году, когда президент не согласился пойти на уступки правительства, его отстранили и тогда люди сами предложили перейти на президентскую форму правления. С октября прошлого года партия социалистов собрала 1,5 миллиона подписей, на первомайском митинге мы сообщили, что закончили сбор подписей и запустим процедуру по изменению конституции для перехода на президентскую форму правления", — заявил Додон.

По его словам, эта инициатива будет предложена нынешнему парламенту. Если она будет отклонена, то станет основным пунктом предвыборной программы партии социалистов на осенних парламентских выборах.

"Думаю, что в ближайшие недели мы подготовим проект изменения законодательства. Нужно минимум 34 подписи депутатов, у нас пока есть 24. Тогда запустится процесс в Конституционном суде, который будет длиться на протяжении шести месяцев", — сообщил Додон.

Конституционный суд трижды временно отстранял президента: 17 октября 2017 года он отказался утвердить на пост министра обороны Евгения Стурзу, 2 января 2018 года он не согласился назначить новых министров, предложенных парламентским большинством, а 5 января президент выступил против законопроекта, запрещающего ретрансляцию российских новостей и информационно-аналитических программ. Каждый раз документы подписывал спикер парламента.