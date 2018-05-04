Врач вице-президента США ушла в отставку на фоне скандала 

Врач вице-президента США Майка Пенса Джен Пенья ушла в отставку на фоне скандала с врачом главы государства Ронни Джексона, передает РИА «Новости».
Пенья дала показания против Джексона, подтвердив ряд обвинений в непрофессиональном поведении.
Офис Пенса подтвердил отставку.
Майкл Ричард «Майк» Пенс — 48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию. Вступил в должность вице-президента США 20 января 2017 года. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.