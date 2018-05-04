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Литва выступила с инициативой по санкциям
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Литва предлагает реже пересматривать санкции ЕС в отношении России 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Литвы выступают за пересмотр экономических и индивидуальных санкций Евросоюза в отношении России раз в год, а не каждые шесть месяцев, как это происходит в данный момент. Об этом, как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, заявил советник президента Литвы по внешней политике Нериюс Алексеюнас.
В апреле министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявлял, что ЕС может продлить санкции в отношении России на год, вместо шести месяцев, как это делалось обычно.
В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические и индивидуальные ограничительные меры, которые продлеваются раз в полгода, а также санкции по Крыму, которые пересматриваются каждые 12 месяцев.
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