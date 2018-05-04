Литва выступила с инициативой по санкциям

Литва предлагает реже пересматривать санкции ЕС в отношении России

Власти Литвы выступают за пересмотр экономических и индивидуальных санкций Евросоюза в отношении России раз в год, а не каждые шесть месяцев, как это происходит в данный момент. Об этом, как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, заявил советник президента Литвы по внешней политике Нериюс Алексеюнас.

В апреле министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявлял, что ЕС может продлить санкции в отношении России на год, вместо шести месяцев, как это делалось обычно.