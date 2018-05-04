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Смерть звезды экрана, позор Украины на «Евровидении» и другие события дня
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Главные события пятницы 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com

В Крыму задержали украинское судно

Сотрудники погрануправления ФСБ по Крыму задержали украинское рыболовецкое судно у мыса Тарханкут.
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Россия отказалась от союзов с Китаем

Россия не создает и не планирует создавать какие-либо союзы с Китаем. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.
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Песков ответил на вопрос о новом премьере

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин после инаугурации 7 мая вправе в любое время внести в Госдуму кандидатуру на пост премьера.
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Тракторы признали новым оружием России

Судя по данным статистики, в России значительно выросли объёмы экспорта сельскохозяйственной техники, отмечает Farm-connexion.
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Скрипаля отравили полной рюмкой

Доза вещества, которыми были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, составляла от 50 до 100 граммов, заявил глава ОЗХО Ахмет Узюмджю.
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Найдено тело писателя Сергея Сакина

Пропавший без вести писатель Сергей Сакин найден мертвым, сообщает «Ридус».
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Банки отказывают россиянам по-новому

Новый механизм реабилитации клиентов-отказников российских банков привел к тому, что кредитные организации отказывают им в проведении операций по-новому. Об этом стало известно «Коммерсанту».
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Литературный «Нобель» отменен из-за скандала

Шведская академия, присуждающая Нобелевскую премию в области литературы, на своем последнем заседании решила, что премии за текущий и за будущий год она вручит в 2019 году.
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Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову

Молодой певец Константин Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin, представляющий Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение», попал в неловкую ситуацию из-за незнания украинского языка.
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Центр Кудрина предложил ввести новый пост

Возглавляемый бывшим министром финансов Алексей Кудрин Центр стратегических разработок предложил создать платформу для цифровой трансформации госуправления с куратором в должности вице-премьера.
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