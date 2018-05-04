Смерть звезды экрана, позор Украины на «Евровидении» и другие события дня

Главные события пятницы

В Крыму задержали украинское судно

Сотрудники погрануправления ФСБ по Крыму задержали украинское рыболовецкое судно у мыса Тарханкут.

Россия отказалась от союзов с Китаем

Россия не создает и не планирует создавать какие-либо союзы с Китаем. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов

Песков ответил на вопрос о новом премьере

Тракторы признали новым оружием России

Судя по данным статистики, в России значительно выросли объёмы экспорта сельскохозяйственной техники, отмечает Farm-connexion.

Скрипаля отравили полной рюмкой

Ахмет Узюмджю. Доза вещества, которыми были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, составляла от 50 до 100 граммов, заявил глава ОЗХО

Найдено тело писателя Сергея Сакина

Пропавший без вести писатель Сергей Сакин найден мертвым, сообщает «Ридус»

Банки отказывают россиянам по-новому

Новый механизм реабилитации клиентов-отказников российских банков привел к тому, что кредитные организации отказывают им в проведении операций по-новому. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Литературный «Нобель» отменен из-за скандала

Шведская академия, присуждающая Нобелевскую премию в области литературы, на своем последнем заседании решила, что премии за текущий и за будущий год она вручит в 2019 году.

Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову

Молодой певец Константин Бочаров , выступающий под псевдонимом Melovin, представляющий Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение», попал в неловкую ситуацию из-за незнания украинского языка.

Центр Кудрина предложил ввести новый пост

Возглавляемый бывшим министром финансов Алексей Кудрин Центр стратегических разработок предложил создать платформу для цифровой трансформации госуправления с куратором в должности вице-премьера.