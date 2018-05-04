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СМИ сообщили о запросе КНДР в ИКАО на запуск авиамаршрутов в Южную Корею
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СМИ сообщили о запросе КНДР в ИКАО на запуск авиамаршрутов в Южную Корею 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) получила запрос от КНДР на запуск новых авиамаршрутов в Южную Корею, руководство организации посетит Северную Корею на следующей неделе, передает агентство Рейтер.
В данный момент предложение Пхеньяна находится «на рассмотрении» организации.
Первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР состоялся 27 апреля. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
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