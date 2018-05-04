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Додон раскритиковал решение парламента
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Додон раскритиковал решение парламента о провозглашении 9 мая Днем Европы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Постановление молдавского парламента, принятое ради зарубежных партнеров, предусматривает, что 9 мая в стране отмечают не только День Победы, но и День Европы, сказал президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.
"Законодательство было изменено частично, я закон не подписал, но существует постановление парламента о том, что 9 мая отмечают День Победы и День Европы. Думаю, что они делают это для зарубежных партнеров, при этом посольство ЕС в Молдавии поступило мудрее и отмечает День Европы 10 мая", — сказал Додон.
Президент Молдавии заявил, что 9 мая он возглавит марш Победы, он уверен, что в нем примут участие больше сотни тысячи человек.
"Я думаю, что для граждан Молдовы 9 мая остается Днем Победы. Я считаю, что День Победы был, есть и обязательно будет в стране", — сказал он.
Под эгидой президента в Молдавии проводятся десятки акций, приуроченных ко Дню Победы, проводятся ремонтные работы на мемориале славы "Вечность" в Кишиневе, активисты "Молодой гвардии" навещают ветеранов.
А накануне праздника 8 мая на площади Великого национального собрания пройдет праздничный концерт, в котором примут участие народный артист России Олег Газманов и заслуженный артист России Денис Майданов. Завершится концерт салютом.
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