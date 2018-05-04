Додон раскритиковал решение парламента о провозглашении 9 мая Днем Европы

Постановление молдавского парламента, принятое ради зарубежных партнеров, предусматривает, что 9 мая в стране отмечают не только День Победы, но и День Европы, сказал президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

"Законодательство было изменено частично, я закон не подписал, но существует постановление парламента о том, что 9 мая отмечают День Победы и День Европы. Думаю, что они делают это для зарубежных партнеров, при этом посольство ЕС в Молдавии поступило мудрее и отмечает День Европы 10 мая", — сказал Додон.

Президент Молдавии заявил, что 9 мая он возглавит марш Победы, он уверен, что в нем примут участие больше сотни тысячи человек.

"Я думаю, что для граждан Молдовы 9 мая остается Днем Победы. Я считаю, что День Победы был, есть и обязательно будет в стране", — сказал он.

Под эгидой президента в Молдавии проводятся десятки акций, приуроченных ко Дню Победы, проводятся ремонтные работы на мемориале славы "Вечность" в Кишиневе , активисты "Молодой гвардии" навещают ветеранов.