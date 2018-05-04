Эксперты ОЗХО завершили работу в Думе

Эксперты ОЗХО завершили работу в сирийском городе Дума

"В сирийском городе Дума завершила работу группа экспертов Организации по запрещению химического оружия, проверявшая информацию о якобы совершенной 7 апреля правительственными войсками химической атаке", — сказал генерал.

"В настоящее время ожидаем отчета комиссии ОЗХО с результатами работы экспертов организации в Думе", — добавил он.