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Эксперты ОЗХО завершили работу в Думе
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Эксперты ОЗХО завершили работу в сирийском городе Дума 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершили работу в сирийском городе Дума, который якобы подвергся химической атаке. Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В сирийском городе Дума завершила работу группа экспертов Организации по запрещению химического оружия, проверявшая информацию о якобы совершенной 7 апреля правительственными войсками химической атаке", — сказал генерал.
"В настоящее время ожидаем отчета комиссии ОЗХО с результатами работы экспертов организации в Думе", — добавил он.
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