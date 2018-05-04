Пишущего о деле Скрипаля журналиста поймали на лжи

Пишущего о деле Скрипаля британского журналиста поймали на лжи

Посольство России в Лондоне поймало на лжи журналиста британского The Guardian , который написал, что в лабораторных выборках ОЗХО по делу Скрипаля не было вещества BZ.

«Очередной пример фейковых новостей от Люка Хардинга: на самом деле, именно ОЗХО говорила, что вещество BZ находилось среди образцов», — написало посольство в своем Twitter.

Another piece of #fakenews by @lukeharding1968: in reality, it was OPCW that said that BZ substance was added to the samples. pic.twitter.com/on6VEoAmB2— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 4 мая 2018 г. В четверг Хардинг в своей статье написал, что в лабораторных выборках ОЗХО не было вещества BZ.

В апреле глава лаборатории ОЗХО Марк-Майкл Блум заявлял, что Вещество BZ, о котором упоминается в публичных заявлениях, «находилось в контрольных образцах, подготовленных лабораторией ОЗХО в соответствии с порядком контроля качества».