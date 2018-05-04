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Пишущего о деле Скрипаля журналиста поймали на лжи
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Пишущего о деле Скрипаля британского журналиста поймали на лжи 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посольство России в Лондоне поймало на лжи журналиста британского The Guardian, который написал, что в лабораторных выборках ОЗХО по делу Скрипаля не было вещества BZ.
«Очередной пример фейковых новостей от Люка Хардинга: на самом деле, именно ОЗХО говорила, что вещество BZ находилось среди образцов», — написало посольство в своем Twitter.
В четверг Хардинг в своей статье написал, что в лабораторных выборках ОЗХО не было вещества BZ.
В апреле глава лаборатории ОЗХО Марк-Майкл Блум заявлял, что Вещество BZ, о котором упоминается в публичных заявлениях, «находилось в контрольных образцах, подготовленных лабораторией ОЗХО в соответствии с порядком контроля качества».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на результаты исследования швейцарского центра заявил, что клиническая картина отравления больше соответствует отравлению веществом BZ. Это вещество было на вооружении в США и Британии. В России оно никогда не производилось.
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