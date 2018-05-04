Ещё
Гостей королевской свадьбы попросили принести с собой еду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гостей королевской свадьбы попросили принести с собой еду 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл попросили незнатных гостей их свадьбы принести на торжество свою еду. Об этом сообщает The Guardian.
По данным газеты, в приглашениях сказано, что королевская семья не будет заказывать кейтеринг (выездное ресторанное обслуживание), поэтому гости должны устроить на свадьбе «собственные пикники».
«Принесите обед для пикника, так как купить продукты и напитки на месте невозможно», — говорится в приглашениях.
Один из гостей свадьбы рассказал The Guardian, что получил два письма от пары. Во втором уточняется, что на месте будут продукты питания и напитки, но «в ограниченном количестве».
«Простых» гостей отбирали на свадьбу принца со всех уголков Великобритании. Пара попросила выбрать «людей из разных слоев и разных возрастов, в том числе молодых людей, продемонстрировавших лидерские качества и послуживших своим сообществам». Эти люди смогут увидеть, как карета жениха и невесты заезжает в Виндзорский замок, где пройдет церемония, и выезжает из него.
В ноябре прошлого года пресс-служба королевской семьи официально объявила о помолвке принца Гарри и Меган Маркл, актрисы с афроамериканскими корнями, получившей известность благодаря сериалу «Форс-мажоры». Принц и Маркл познакомились в июле 2016 года в Лондоне на свидании вслепую.
Свадьба состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где принца Гарри крестили, когда ему было три месяца. Там же в 2005 году был заключен брак его отца, Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. В часовне Святого Георгия могут разместиться 800 гостей.
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов150
Пекин уступает под напором Трампа145
«Белые каски» больше не нужны Западу26
Сотрудницу полиции застали за блатной песней187
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту248
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение