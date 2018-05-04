Гостей королевской свадьбы попросили принести с собой еду

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл попросили незнатных гостей их свадьбы принести на торжество свою еду. Об этом сообщает The Guardian.

По данным газеты, в приглашениях сказано, что королевская семья не будет заказывать кейтеринг (выездное ресторанное обслуживание), поэтому гости должны устроить на свадьбе «собственные пикники».

«Принесите обед для пикника, так как купить продукты и напитки на месте невозможно», — говорится в приглашениях.

Один из гостей свадьбы рассказал The Guardian , что получил два письма от пары. Во втором уточняется, что на месте будут продукты питания и напитки, но «в ограниченном количестве».

«Простых» гостей отбирали на свадьбу принца со всех уголков Великобритании . Пара попросила выбрать «людей из разных слоев и разных возрастов, в том числе молодых людей, продемонстрировавших лидерские качества и послуживших своим сообществам». Эти люди смогут увидеть, как карета жениха и невесты заезжает в Виндзорский замок, где пройдет церемония, и выезжает из него.

В ноябре прошлого года пресс-служба королевской семьи официально объявила о помолвке принца Гарри и Меган Маркл, актрисы с афроамериканскими корнями, получившей известность благодаря сериалу «Форс-мажоры». Принц и Маркл познакомились в июле 2016 года в Лондоне на свидании вслепую.

Свадьба состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где принца Гарри крестили, когда ему было три месяца. Там же в 2005 году был заключен брак его отца, Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. В часовне Святого Георгия могут разместиться 800 гостей.