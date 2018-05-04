Европа подхалимничает перед Трампом

Германия, Франция и Соединенное Королевство — все они попытались подлизаться к Трампу. В результате они способствуют уничтожению иранской сделки.

Если Соединенные Штаты разорвут ядерную сделку с Ираном — речь идет о многостороннем соглашении, которое в настоящее время делает невозможным для Ирана обладание ядерным оружием, — то это будет больше, чем типичная ошибка Трампа, больше, чем свидетельство продолжающегося влияния сторонников жесткой линии израильского лобби, его саудовских и других арабских партнеров из Персидского залива. Это будет также еще одним свидетельством отсутствия у Европы стратегической значимости и, кроме того, подтверждением коллективной неспособности ее лидеров противостоять Соединенным Штатам, а также изменять их взгляды на вопросы исключительной важности.

Давайте обратимся к основам. Совместный всеобъемлющий план действий (так формально называется иранская ядерная сделка) представляет собой многостороннее соглашение между Ираном, Соединенными Штатами, Россией Китаем , Францией, Великобританией, Германией и Европейским союзом . В соответствии с его требованиями, Иран обязуется значительно сократить свои возможности по обогащению урана, а также запасы обогащенного урана, что лишает его возможности производить ядерное оружие.

Это соглашение накладывает и другие ограничения на ядерную инфраструктуру Ирана, а также устанавливает беспрецедентный уровень международных инспекций. Взятые вместе эти меры гарантируют, что Иран не может тайным образом получить бомбу, он не может «выйти из соглашения» и быстро получить бомбу. В ответ на эти уступки другие его участники согласились снять введенные в отношении Ирана международные санкции, а также позволить ему постепенно вновь интегрироваться в международное сообщество.

Европейские государства, Россия и Китай активно поддерживают соглашение. Они это делают по причине своей наивности? Нет, они так поступают, потому что понимают — все другие альтернативы хуже, а поддержание контактов с Ираном имеет больше шансов уменьшить власть сторонников жесткой линии, чем предание его остракизму. Отказ от ядерной сделки делает более вероятным такой вариант, при котором Иран в конечном итоге спешно займется производством атомной бомбы.

Еще более вероятным подобный вариант представляется потому, что Иран видит вновь обретенное лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном уважение, появившееся у него после разработки собственного ядерного оружия и ракетных средств его доставки. Чтобы помешать Ирану последовать примеру Северной Кореи, Соединенные Штаты будут вынуждены начать еще одну превентивную войну на Ближнем Востоке, войну с непредсказуемыми последствиями для региона, который сильно страдает от войн после злополучного вторжения в Ирак в 2003 году.

После подписания соглашения с Ираном и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), и правительство Соединенных Штатов постоянно подтверждали выполнение Тегераном взятых на себя обязательства. Парадокс заключается в том, что, как подчеркивает Питер Бейнарт (Peter Beinart), именно Соединенные Штаты, возможно, уже нарушают это соглашение, поскольку они постоянно пытаются помешать Ирану получить какую-либо обещанную экономическую выгоду. Что касается президента США Дональда Трампа , то он продолжает осуждать иранскую сделку, не объясняя при этом, что в ней не так и как ее можно было бы исправить. Вместо этого президент США или его главные советники все время намекают на то, что 12 мая он разорвет это соглашение.

Здесь в игру вступают европейцы. В ответ на угрозы Трампа о выходе из иранской сделки три ключевых европейских лидера — президент Франции Эммануэль Макрон , федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и британский премьер-министр Тереза Мэй — приложили значительные усилия для того, чтобы убедить Трампа сделать правильный выбор.

Макрон посетил Белый дом и сам назначил себя новым лучшим другом Трампа; через несколько дней с коротким визитом Вашингтон посетила Меркель, а Мэй, как говорят, поговорила с Трампом по телефону. Пытаясь улучшить собственные натянутые отношения с Белым домом, Мэй даже согласилась на то, чтобы Трамп посетил Лондон с визитом этим летом, несмотря на сделанные американским президентом оскорбительные высказывания по поводу ее самой и мэра Лондона Садика Хана (Sadiq Khan), а также его непопулярность среди жителей Британии.

Но вместо того чтобы занять жесткую позицию в отношении Трампа и предупредить его о том, что Европа будет и дальше выполнять положения иранской сделки и выступать против любых возможных вторичных санкций, все три лидера предпочли умиротворить Трампа и похвалить его. Макрон попытался убедить Трампа в том, что ему, президенту Франции, стоит доверить роль «посредника» между различными сторонами при выработке какой-либо новой сделки. Однако в конце своего визита Макрон лишь сказал о том, что, по его мнению, Трамп откажется от этой сделки «по внутренним причинам».

Следующей была Меркель Ее беседа с Трампом продолжалась три часа, после чего она сообщила журналистам о том, что нынешняя ядерная сделка «недостаточна». По имеющейся информации, Мэй посовещалась с Макроном и с Меркель после их поездки в Вашингтон, и три эти лидера попытались выступить единым фронтом для того, чтобы поддержать иранскую сделку, рассчитывая при этом не вызвать отчуждения Трампа.

Практический результат продемонстрированного подхалимства оказался катастрофическим. Ведущие европейские державы, по сути, согласились с мнением администрации Трампа о том, что иранская сделка неадекватна и что ее нужно либо заменить, либо расширить за счет дополнительных соглашений. Если рассуждать теоретически, то нет ничего плохого в том, чтобы поговорить с Ираном о любых действиях, которые вызывают возражение у Соединенных Штатов и у их союзников.

Если бы США продолжили активно поддерживать это соглашение и были бы готовы выполнять содержащиеся в нем положения, то ничто не помешало бы им оказывать давление на Иран по другим вопросам, или попытаться склонить его к заключению дополнительных, сепаратных соглашений, которые не поставили бы под сомнение саму ядерную сделку и затрагивали бы другие вопросы. На самом деле одной из причин, по которой было бы неплохо иметь формальные дипломатические отношения с Тегераном и расширить экономические связи Соединенных Штатов с Ираном, состоит в том, что в таком случае Америка получила бы готовый канал для трансляции своих взглядов, она лучше представляла бы себе образ мышления лидеров страны и проводимую ими политику, а также, возможно, получила бы больше рычагов влияния на иранскую экономику.

Но вот совет профессионала: Не следует ожидать, что Иран просто изменит свою позицию и сделает то, что от него потребуют. Будущее соглашение, затрагивающее другие вопросы (например, баллистические ракеты, региональная активность), должно содержать в себе что-то выгодное для самого Ирана. И не стоит забывать о том, что Иран может иметь некоторые вопросы, которые он хотел бы обсудить с Соединенными Штатами. Было бы глупо представлять себе ситуацию таким образом, что переговоры в будущем окажутся односторонним делом, в котором Соединенные Штаты будут требовать, а Иран будет вынужден просто соглашаться. Разумеется, давнишние противники сделки подкидывают идею относительно «исправления» иранской сделки, однако это лишь уловка, цель которой — полное ее разрушение.

Противники иранской ядерной сделки надеются на то, что либо сам Трамп разорвет его, либо Иран не согласится пересматривать ее положения (у него есть право на это). И тем самым будет открыт путь к войне. Или, возможно, они надеются на то, что Тегеран устанет от всей этой суеты и сам откажется от сделки. Поддержав утверждения администрации о недостатках ядерной сделки и необходимости ее «дополнить», европейские лидеры пытаются работать вместе с президентом, однако тем самым они невольно объединились с ее противниками. В результате неудачной попытки склонить на свою сторону Трампа для спасения сделки, они на самом деле превратились в его пособников.

Почему европейцы действуют таким образом?