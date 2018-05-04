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Еще одна страна установила дипотношения с Китаем
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Еще одна страна признала существование Китая 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Reuters
Китай установил дипломатические отношения с Доминиканской Республикой, передает официальный печатный орган Компартии КНР «Женьминь жибао». Доминикана разорвала связи с Китайской Республикой на Тайване и подписала совместное коммюнике с Китайской Народной Республикой.
Согласно документу, Санто-Доминго признает «принцип одного Китая», законным представителем которого выступает Пекин. Тайвань же является неотъемлемой частью китайской территории и одной из его провинций.
Министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что принятое Доминиканской Республикой решение «полностью отвечает коренным интересам этой страны и ее народа». Помимо этого, по словам Ван И, оно «соответствует ходу исторического развития и тенденции времени, а также совпадает с международным правом и основными нормами международных отношений».
Глава внешнеполитического ведомства Доминиканы Мигель Варгас также подчеркнул, что «установление дипотношений с КНР — это правильный и важный шаг».
Доминикана до этого момента была одной из 20 стран, признававших Тайвань независимым государством. Китайская Республика на Тайване представляла Китай в ООН до 1971 года, когда в организации ее место занял Пекин.
Тайвань — де-факто отдельное государство, де-юре — одна из провинций Китайской Народной Республики. Разделение произошло в 1949 году, когда после окончания гражданской войны на материке коммунисты создали Китайскую Народную Республику со столицей в Пекине, а проигравшие гоминьдановцы бежали на остров, где основали Китайскую Республику на Тайване. Тайбэй не признает «принцип единого и неделимого Китая» и претендует на независимость от КНР.
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