Еще одна страна установила дипотношения с Китаем

Еще одна страна признала существование Китая

Китай установил дипломатические отношения с Доминиканской Республикой , передает официальный печатный орган Компартии КНР «Женьминь жибао». Доминикана разорвала связи с Китайской Республикой на Тайване и подписала совместное коммюнике с Китайской Народной Республикой.

Согласно документу, Санто-Доминго признает «принцип одного Китая», законным представителем которого выступает Пекин. Тайвань же является неотъемлемой частью китайской территории и одной из его провинций.

Министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что принятое Доминиканской Республикой решение «полностью отвечает коренным интересам этой страны и ее народа». Помимо этого, по словам Ван И, оно «соответствует ходу исторического развития и тенденции времени, а также совпадает с международным правом и основными нормами международных отношений».

Глава внешнеполитического ведомства Доминиканы Мигель Варгас также подчеркнул, что «установление дипотношений с КНР — это правильный и важный шаг».

Доминикана до этого момента была одной из 20 стран, признававших Тайвань независимым государством. Китайская Республика на Тайване представляла Китай в ООН до 1971 года, когда в организации ее место занял Пекин.