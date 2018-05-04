На Украине депутат открыл стрельбу во время сессии

На Украине депутат горсовета открыл стрельбу во время сессии

В Днепропетровской области Украины депутат Никопольского городского совета открыл стрельбу во время заседания после того, как протестующие надели ему на голову пакет с кефиром.

Как передаёт местный портал NikopolNews, когда депутаты принимали повестку дня, то к трибуне подошли представители «Правого сектора»* и начались потасовки.

По данным очевидцев, депутату Александру Рыбакову надели на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зелёнкой.

«После этого прозвучали два выстрела. По словам всё тех же очевидцев, один — в потолок, второй — в сторону активистов», — утверждает портал.

Портал отмечает, что стрельбу открыл депутат Рыбаков. В результате произошедшего никто не пострадал.