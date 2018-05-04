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На Украине депутат открыл стрельбу во время сессии
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На Украине депутат горсовета открыл стрельбу во время сессии 

RT на русском 35 минут назад
Фото: РИА Новости
В Днепропетровской области Украины депутат Никопольского городского совета открыл стрельбу во время заседания после того, как протестующие надели ему на голову пакет с кефиром.
Как передаёт местный портал NikopolNews, когда депутаты принимали повестку дня, то к трибуне подошли представители «Правого сектора»* и начались потасовки.
По данным очевидцев, депутату Александру Рыбакову надели на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зелёнкой.
«После этого прозвучали два выстрела. По словам всё тех же очевидцев, один — в потолок, второй — в сторону активистов», — утверждает портал.
Портал отмечает, что стрельбу открыл депутат Рыбаков. В результате произошедшего никто не пострадал.
В марте президент Украины Пёт Порошенко запретил депутатам приносить оружие в здание Верховной рады, администрацию президента и кабинет министров.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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