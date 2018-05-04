Ещё
Медики рассказали о состоянии Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медики рассказали о состоянии здоровья Сергея Скрипаля 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Спустя два месяца после происшествия в Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль все еще находится в больнице, сообщило Управление Национальной службы здравоохранения по юго-западу Англии.
"После инцидента в Солсбери пациент находится в палате районной больницы Солсбери из-за воздействия нервно-паралитического вещества. Состояние его здоровья улучшается, он уже не в критическом состоянии", — сообщили РИА Новости в управлении, не представив иной информации.
Великобритания не предоставляет никаких данных о пострадавших при ЧП в Солсбери. Ранее в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что у Москвы по-прежнему нет информации о состоянии Скрипаля и его дочери Юлии, а также о том, где они находятся. Она подчеркнула, что нет никакой информации о том, что происходит с российскими гражданами, об их реальном состоянии, местонахождении и планах на будущее. Захарова отметила, что в британских СМИ эта информация также замалчивается.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
РИА Новости: последние новости
На Украине возбудили дело из-за потасовки со стрельбой в горсовете Литва начала называть Грузию Сакартвело Эксперты ОЗХО завершили работу в сирийской Думе
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов150
Пекин уступает под напором Трампа145
«Белые каски» больше не нужны Западу26
Сотрудницу полиции застали за блатной песней187
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту248
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение